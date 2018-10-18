Псковские полицейские изъяли у наркоторговца почти 400 грамм запрещенных веществ

СЕГОДНЯ 10:17 2018-10-18T10:43:58+03:00

Полицейские изъяли у псковича в общей сложности 440 грамм наркотиков. Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Задержанный не встречался с покупателями и продавцами, а получал и продавал наркотики бесконтактным способом

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Псковская полиция задержала наркоторговца. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе регионального УМВД России, стражи правопорядка изъяли у него запрещенные вещества.

Полицейские нашли 12 свертков при личном обыске задержанного. В них было около 40 грамм мефедрона. Злоумышленник подготовил их для дальнейшего распространения.

При обыске его жилья найдено еще почти 350 грамм различных наркотических и психотропных веществ. По данным из телефона злоумышленника полицейские обнаружили 24 закладки с запрещенными веществами.

Задержанным оказался безработный 28-летний молодой человек, житель Пскова. Координаты закладок ему присылали через интернет. Товар он забирал в Северной столице и привозил в Псковскую область для сбыта. За пару месяцев злоумышленник заработал на этом около полутора миллионов рублей.

Молодому человеку теперь грозит лишение свободы на срок до 20 лет.