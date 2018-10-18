Псковские полицейские изъяли у наркоторговца почти 400 грамм запрещенных веществ
Псковская полиция задержала наркоторговца. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе регионального УМВД России, стражи правопорядка изъяли у него запрещенные вещества.
Полицейские нашли 12 свертков при личном обыске задержанного. В них было около 40 грамм мефедрона. Злоумышленник подготовил их для дальнейшего распространения.
При обыске его жилья найдено еще почти 350 грамм различных наркотических и психотропных веществ. По данным из телефона злоумышленника полицейские обнаружили 24 закладки с запрещенными веществами.
Задержанным оказался безработный 28-летний молодой человек, житель Пскова. Координаты закладок ему присылали через интернет. Товар он забирал в Северной столице и привозил в Псковскую область для сбыта. За пару месяцев злоумышленник заработал на этом около полутора миллионов рублей.
Молодому человеку теперь грозит лишение свободы на срок до 20 лет.