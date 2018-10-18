В Пскове будут судить женщину, обманувшую покупателей интернет-магазинов

СЕГОДНЯ 10:40 2018-10-18T10:40:47+03:00

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В Пскове буду судить местную жительницу. Городской прокурор обвинил её в том, что с помощью несуществующих интернет-магазинов она обманом получила около 110 тысяч рублей. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе прокуратуры Псковской области, женщину привлекли к уголовной ответственности по части 2 статьи 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации.

– Эту псковичку будут судить за мошенничество. Ей грозит до пяти лет тюрьмы, – сообщили в ведомстве.

Помимо этого, в ведомстве отметили также, что в 2017 году с начала августа по конец сентября псковичка завела несколько интернет-ресурсов, куда загрузила несколько снимков одежды. Эти сайты местная жительница представила как интернет-магазины. С 9 января 2018 года нарушительница общалась в социальных сетях «Инстаграм» и «Одноклассники» с гражданами, желающими купить вещи. Однако, как оказалось, предлагаемых товаров у псковички не было. Так, когда покупатели переводили деньги злоумышленнице, она прекращала с ними общаться.