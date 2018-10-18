2018-10-18T11:24:25+03:00
Происшествия

В Великих Луках водитель выехал на встречную и пострадал в ДТП

Пострадавший самостоятельно обратился в больницу
Раиса Семёнова
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Несколько травм получил 34-летний мужчина.Несколько травм получил 34-летний мужчина.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В Великих Луках у дома № 48/12 по Октябрьскому проспекту столкнулись две иномарки. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс службе УГИБДД УМВД России по Псковской области, за рулём одного автомобиля находился 34-летний мужчина, а другой машиной управлял 44-летний местный житель.

– Местный житель, которому 34 года, получил несколько травм и сам обратился великолукскую межрайонную больницу, – сообщили в ведомстве.

Кроме того, в управлении отметили также, что 34-летний мужчина не справился с управлением, из-за чего вылетел на соседнюю полосу движения и врезался в едущий навстречу автомобиль. Само дорожно-транспортное происшествие случилось 17 октября. В этот день на территории региона произошло пять аварий. В них различные ранения получили семь человек. Так, например, ночью в Новосокольническом районе на 479 километре трассы Москва – Рига две машины съехали в кювет и перевернулись. Произошло это из-за попытки буксировки на жёсткой сцепке. Оба водителя, 38-летний и 29-летний мужчины, получили незначительные ранения.

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