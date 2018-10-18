2018-10-18T11:44:20+03:00
Общество

Копию с картины «Портрет неизвестной» пытались вывезти из Псковской области в Эстонию

Стоимость копии по экспертным оценкам составляет 13 тысяч рублей
Анастасия Бевза@KP_PSKOV
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Псковские таможенники не дали вывезти культурную ценность за пределы России.Псковские таможенники не дали вывезти культурную ценность за пределы России.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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Реплику картины «Портрет неизвестной» Ивана Крамского обнаружили псковские таможенники на посту МАПП «Шумилкино». Копию нашли при осмотре машины гражданина Латвии. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления, пассажирка машины хотела вывезти картину, но не указала ее в таможенной декларации.

При осмотре транспорта сотрудники органов нашли картину, с изображённой на ней девушкой в экипаже. Как позже выяснилось, находка является точной копией известной картины Ивана Николаевича Крамского, которая является экспонатом Третьяковской галереи. Найденная реплика считается художественной ценностью. Эксперты оценили картину в 13 тысяч рублей.

Гражданку Латвии могут привлечь к административной ответственности за попытку перевезти копию через границу и за утаивание ее наличия в машине.

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