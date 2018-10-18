В Пскове девушка получила травмы в ДТП на Индустриальной

СЕГОДНЯ 11:59 2018-10-18T11:59:30+03:00

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В Пскове около дома № 4 по улице Индустриальной легковой автомобиль наехал на 21-летнюю девушку. За рулём машины находился 36-летний мужчина. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области, девушка получила несколько опасных ранений.

– Сотрудники скорой медицинской помощи отвезли пострадавшую в больницу, – сообщили в управлении.

Помимо этого, в ведомстве добавили также, что такое дорожно-транспортное происшествие случилось, когда девушка переходила дорогу по пешеходному переходу, который не регулируется. Сама же авария произошла 17 октября. Кроме того, утром в этот день в Пскове рядом с домом № 119 по улице Советской Армии иномарка выехала на встречную полосу движения, где столкнулась с отечественным легковым автомобилем, который в результате врезался в фонарный столб. Оба водителя, 24-летний молодой человек и 43-летний мужчина, получили незначительные ранения.