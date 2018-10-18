2018-10-18T14:15:50+03:00
Происшествия

В Пушкиногорском районе в ДТП пострадал пенсионер, ведущий гужевую повозку

Сотрудники скорой помощи доставили мужчину в Островскую межрайонную больницу
Раиса Семёнова
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Врачи скорой увезли пострадавшего в аварии мужчину в Островскую межрайонную больницу.Врачи скорой увезли пострадавшего в аварии мужчину в Островскую межрайонную больницу.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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В Пушкиногорском районе на 376 километре дороги Санкт-ПетербургНевель в дорожно-транспортном происшествии пострадал пенсионер. В сам момент аварии этот пожилой мужчина управлял гужевой повозкой. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области, сотрудники скорой помощи отвезли пострадавшего в Островскую межрайонную больницу.

– За рулём машины была 57-летняя женщина. Она пренебрегла соблюдением дистанции до повозки, которая ехала впереди и в которую врезалась, – сообщили в ведомстве.

Кроме того, в ведомстве отметили также, что эта авария произошла 17 октября. В этот же день в Великих Луках у здания № 48/12, что на Октябрьском проспекте, на перекрёстке водитель иномарки не справился с управлением, в результате чего эта машина врезалась в другую. В дорожно-транспортном происшествии различные ранения получил 34-летний мужчина, который самостоятельно обратился в больницу.

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