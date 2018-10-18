2018-10-18T14:12:31+03:00
Общество

В псковской поликлинике № 1 появится новый доврачебный кабинет и регистратура

Первый этаж лечебного учреждения отремонтировали по принципам «Бережливой поликлиники»
Анастасия Бевза@KP_PSKOV
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В поликлинике № 1 практически полностью перестроили первый этаж. Фото: Александра Краснова.В поликлинике № 1 практически полностью перестроили первый этаж. Фото: Александра Краснова.
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В поликлинике № 1 на улице Кузнецкой 19 подходит к концу ремонт первого этажа. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, работы проводились по стандартам проекта «Бережливой поликлиники».

В медицинском учреждении отремонтировали регистратуру и доврачебный кабинет. Теперь очереди сведутся к минимуму, поскольку вместо привычного помещения для регистрации, будут стоять отдельные «окна». Кроме того регистратуру оборудовали оргтехникой, которая освободит администраторов от бумажной волокиты.

Первый этаж поликлиники станет доступнее для маломобильных людей. Для приема таких граждан оборудовали специальное помещение. К ним будут спускаться специалисты и проводить прием.

Изменения коснутся и самих медработников. Для них будут проводится специальные занятия по общению с клиентами.

- Медицинская помощь должна быть качественной, а пребывание пациента в поликлинике - комфортным, - сообщила главный врач Галина Невальная.

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