Средневековая деревенька появится на территории Псковского кремля
Деревенька, которая покажет быт Пскова в средние века, появится в северной части Псковского Кремля. Как передает корреспондент «Комсомольской правды - Псков», речь об том шла на заседании регионального оргкомитета по подготовке к Ганзейским дням Нового времени.
Предполагается, что эта деревенька будет полностью воссоздавать несколько улиц поселения с жилыми домами и подсобными помещениями. Для полноты картины на территории этой деревеньки актеры псковского драмтеатра будут разыгрывать бытовые сценки.
По мнению организаторов, все это позволит создать особое настроение праздника и познакомит гостей Ганзейских дней с историей Псковского края. Существовать эта деревенька будет всего три дня с 27 по 29 июня 2019 года, когда в Пскове пройдет Ганзейский фестиваль.
СПРАВКА «КП»
В рамках Ганзейский дней Нового времени в Псков планирует прибыть делегация различных городов Европы и России. По самым смелым оценкам представителей бизнеса экономики культуры будет более 100 тысяч человек.
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