2018-10-18T16:11:22+03:00
Общество

С работающим на кампусе ПсковГУ подрядчиком могут расторгнуть контракт

На данный момент компания выполнила только 10 % запланированных работ и существенно отстает от графика
Катя ЛАДНАЯ@KP_PSKOV
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Предполагалось, что кампус будет выглядеть именно так. Фото: пресс-служба ПсковГУ.Предполагалось, что кампус будет выглядеть именно так. Фото: пресс-служба ПсковГУ.
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С подрядной организацией, которая возводит кампус Псковского государственного университета, могут расторгнуть контракт. Как передает корреспондент «Комсомольской правды - Псков», такое предложение прозвучало на заседании оргкомитета по проведению Ганзейских дней Нового времени.

Заместитель главы региона Вера Емельянова отметила, что в проект планируется вложить 500 миллионов рублей. Однако на данный момент освоено только 20 миллионов рублей. Запланированные работы выполнены лишь на 10 %. «Возможно, требуется замена подрядчика» – сказала Вера Емельянова.

В администрации области сообщили. Что в одном из регионов у данного подрядчика также возникли проблемы и невыполненные обязательства на сумму 600 миллионов рублей. Поэтому руководство компании приняло решение о перебросе всех своих сил на проблемный объект за пределами Псковской области.

– Мы берем недельную паузу и обсудим, что делать дальше, – сказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников. – Скорее всего, предстоит сосредоточить внимание на внешних фасадных работах, а внутренние работы в плановом порядке выполнить до конца 2019 года.

Ранее кампус ПсковГУ был включен в список объектов, где планировалось размещать гостей Ганзейских дней в Пскове.

КСТАТИ

На заседании регионального оргкомитета по подготовке к Ганзейским дням Нового времени рассказали о деревеньке на территории Псковского кремля, которая покажет быт Пскова средних веков.

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