Специальными значками отметят подготовившиеся к Ганзе отели и рестораны Пскова
В Пскове в 2019 году отели, рестораны и кафе могут стать обладателями специальных значков Ганзы. Как передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков», такую информацию озвучила на заседании оргкомитета по подготовке Ганзейских дней в Пскове начальник отдела развития туризма госкомитета Псковской области по культуре Ольга Качнова.
– Для этого предусмотрено бесплатное обучение персонала отелей и ресторанов, – сказала она.
Изучать планируют несколько иностранных языков и историю Пскова. Официанты и администраторы гостиниц, по словам авторов проекта, должны уметь легко отвечать на все вопросы гостей, в том числе, из истории Пскова, его памятников.
Оценивать будут также условия размещения. Например, наличие детских кроваток и стульчиков.
КСТАТИ
На заседании оргкомитета по проведению Ганзейских дней Нового времени также объявили, что с подрядной организацией, которая возводит кампус Псковского государственного университета, могут расторгнуть контракт.