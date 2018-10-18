Специальными значками отметят подготовившиеся к Ганзе отели и рестораны Пскова

СЕГОДНЯ 15:27 2018-10-18T15:27:36+03:00

Чтобы их получить, необходимо не только отвечать международным стандартам, но и изучить историю города

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В Пскове в 2019 году отели, рестораны и кафе могут стать обладателями специальных значков Ганзы. Как передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков», такую информацию озвучила на заседании оргкомитета по подготовке Ганзейских дней в Пскове начальник отдела развития туризма госкомитета Псковской области по культуре Ольга Качнова.

– Для этого предусмотрено бесплатное обучение персонала отелей и ресторанов, – сказала она.

Изучать планируют несколько иностранных языков и историю Пскова. Официанты и администраторы гостиниц, по словам авторов проекта, должны уметь легко отвечать на все вопросы гостей, в том числе, из истории Пскова, его памятников.

Оценивать будут также условия размещения. Например, наличие детских кроваток и стульчиков.

КСТАТИ

На заседании оргкомитета по проведению Ганзейских дней Нового времени также объявили, что с подрядной организацией, которая возводит кампус Псковского государственного университета, могут расторгнуть контракт.