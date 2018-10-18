Общественная палата Псковской области выбрала 6 имен для аэропорта «Кресты»

СЕГОДНЯ 16:05 2018-10-18T16:05:59+03:00

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Общественная палата Псковской области провела итоговое обсуждение по предложенным именам великих соотечественников, которыми могут назвать аэропорт «Кресты». Как передает корреспондент «Комсомольской правды - Псков», собравшиеся за круглым столом общественники сформировали список из 6 претендентов.

Всего в рамках конкурса «Великие имена России» псковичи предложили 39 претендентов для переименования псковского аэропорта. Хотя не все из них имена людей.

– Предложения были совершенно разные, – рассказал председатель региональной общественной палаты Анатолий Мультах. – Кто-то предлагал назвать аэропорт «Березка». Или вообще ничего не делать. Или назвать аэропорт в честь супругов Федоровых, которые спасли 95 голов крупного рогатого скота.

В итоговый список из 33 претендентов, соответствующих требованиям конкурса, вошли:

Княгиня Ольга

Князь Александр Невский

Князь Довмонт

Писатель Александр Пушкин

Генерал Василий Маргелов

Имени шестой роты 104-ДШП

Итоговый список утром 19 октября отправится в общественную палату Российской Федерации. Из 6 претендентов псковичи в ходе опроса ВЦИОМ выберут 3 имени, за которые пройдет итоговое голосование.

КСТАТИ

Перед концом первого этапа конкурса организаторы убрали ограничение на количество имен в заявке и на участие политиков новейшего времени. На втором этапе голосования также могут быть добавлены новые участники. Для включения нового имени за него должны будут проголосовать больше 500 человек.

КОНКРЕТНО

Проект «Великие имена России» начался 11 октября, а завершится 5 декабря. За это время жители 43 субъектов России выберут имена для 45 аэропортов.