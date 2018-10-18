Псковская общественная приемная проекта «Великие имена России» переедет в другое помещение
Региональная приемная проекта «Великие имена России» переедет в другое помещение. Как передает корреспондент «Комсомольской правды - Псков», об этом сообщил председатель общественной палаты Псковской области Анатолий Мультах.
- Раньше общественная приемная располагалась в помещениях общественной палаты, - отметил Анатолий Иосифович. – Теперь она будет располагаться в приемной губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Работать она будет в будние дни с десяти утра до пяти вечера.
Адрес офиса: Псков, Октябрьский проспект, 19. Как отметил Анатолий Мультах, работать в ней будут члены общественной палаты. Среди них будет составлен график дежурств. К работе в общественной приемной проекта также приглашаются молодежные активисты и общественники.
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