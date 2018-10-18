2018-10-18T17:13:24+03:00
Общество

Псковская общественная приемная проекта «Великие имена России» переедет в другое помещение

Раньше она располагалась в помещениях общественной палаты Псковской области
Виталий Суриков
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Общественная приемная проекта "Великие имена России" откроется на Октябрьском проспекте.Общественная приемная проекта "Великие имена России" откроется на Октябрьском проспекте.Фото: Владимир Кольцов
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Региональная приемная проекта «Великие имена России» переедет в другое помещение. Как передает корреспондент «Комсомольской правды - Псков», об этом сообщил председатель общественной палаты Псковской области Анатолий Мультах.

- Раньше общественная приемная располагалась в помещениях общественной палаты, - отметил Анатолий Иосифович. – Теперь она будет располагаться в приемной губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Работать она будет в будние дни с десяти утра до пяти вечера.

Адрес офиса: Псков, Октябрьский проспект, 19. Как отметил Анатолий Мультах, работать в ней будут члены общественной палаты. Среди них будет составлен график дежурств. К работе в общественной приемной проекта также приглашаются молодежные активисты и общественники.

КОНКРЕТНО

Общественная палата Псковской области завершила первый этап проекта составлением списка из шести имен великих соотечественников.

КТСТАТИ

Читатели псковской «Комсомолки» считают, что аэропорт должен быть назван именем княгиги Ольги.

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