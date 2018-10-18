Спортсменка из Великих Лук выиграла бронзу на Первенстве России по стрельбе
Великолучанка Анна Веселова выиграла бронзу на Первенстве России по стрельбе из пневматического оружия и на Всероссийских соревнованиях по стрельбе из малокалиберного оружия. Соревнования проходили в Ижевске. Как сообщила корреспонденту «Комсомольской правды - Псков» тренер Анны Ольга Чернобровкина, именно бабушка отдала 7-летнюю внучку в секцию по стрельбе. Но Анна с самых ранних лет увлекается этим занятием.
- Спортом Аня занимается с 2010 года. Но в тир она приходила, когда еще совсем маленькая была, просто для баловства, - поделилась Ольга Борисовна.
Сейчас бронзовой медалистке всего лишь 15 лет. Но уже в 13-летнем возрасте Анна получила мастера спорта и стала членом сборной по стрельбе.
- У Ани технический склад ума. Если что-то ломается, она это мигом починит. Это не свойственно девочкам, тем более таких юных лет, - рассказала Ольга Борисовна.
Анна Веселова активная и усердная девочка. Ее интересы не сводятся только к стрельбе - девушка самостоятельно занимается музыкой, играет на акулеле (разновидность гитары) и на гитаре. Сейчас Анна учится в 10 классе, поэтому у нее «чисто физически» не хватает времени заниматься музыкой профессионально.
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