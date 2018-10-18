Стало известно, какие дороги Псковской области будут ремонтировать
Перспективная программа по ремонту дорог на территории Псковского региона уже формируется. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе государственного комитета Псковской области по транспорту, реализация ремонтных работ планируются на период с 2019 по 2024 год.
В 2019 году у ведомства в планах отремонтировать дорогу Лудони – Пава – Боровичи. Общая продолжительность ремонтного участка составит более двух километров.
Автомобильную дорогу Порхов – Успенье починят сразу в трех участках, общая протяженность которых – около 12 километров.
Ремонтные службы не обойдут стороной и дорогу Пушкинские Горы – Локня. От Пушкинских Гор в сторону Локни отремонтируют 14 километров. А затем – на трети пути к Локне участок протяженностью два километра.
В Ведомстве сообщается, что это не полный перечень. Окончательная программа на 2019 – 2024 годы формируется.
СПРАВКА «КП»
В рамках совместного проекта России и Эстонии за период 2014 – 2020 годах в следующем году приступят к ремонту автодороги Гверстонь – Круп – Кулье.