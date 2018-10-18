Стало известно, какие дороги Псковской области будут ремонтировать

СЕГОДНЯ 19:17 2018-10-18T19:17:08+03:00

Окончательная программа по грядущему ремонту дорог ещё формируется. Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО

В 2019 году в регионе починят несколько десятков километров дорог

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Перспективная программа по ремонту дорог на территории Псковского региона уже формируется. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе государственного комитета Псковской области по транспорту, реализация ремонтных работ планируются на период с 2019 по 2024 год.

В 2019 году у ведомства в планах отремонтировать дорогу Лудони – Пава – Боровичи. Общая продолжительность ремонтного участка составит более двух километров.

Автомобильную дорогу Порхов – Успенье починят сразу в трех участках, общая протяженность которых – около 12 километров.

Ремонтные службы не обойдут стороной и дорогу Пушкинские Горы – Локня. От Пушкинских Гор в сторону Локни отремонтируют 14 километров. А затем – на трети пути к Локне участок протяженностью два километра.

В Ведомстве сообщается, что это не полный перечень. Окончательная программа на 2019 – 2024 годы формируется.

СПРАВКА «КП»

В рамках совместного проекта России и Эстонии за период 2014 – 2020 годах в следующем году приступят к ремонту автодороги Гверстонь – Круп – Кулье.