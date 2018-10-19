В Великих Луках в доме, загоревшемся из-за сигареты, погиб мужчина

СЕГОДНЯ 09:45 2018-10-19T09:50:44+03:00

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В Великих Луках на переулке Лунном горел жилой дом. В пожаре погиб 47-летний хозяин, местный житель. Как рассказал корреспонденту «Комсомольской правды – Псков» сотрудник пресс-службы МЧС России по Псковской области Юрий Черепицкий. Предполагаемая причина возгорания – неосторожное обращение с огнём. Подозревают, что пожар произошёл из-за того, что мужчина не соблюл правила противопожарной безопасности, когда курил.

– В доме по всей площади выгорела крыша. Получилось спасти два соседних жилых дома, а также две располагающиеся рядом постройки, – сообщил Юрий Черепицкий.

Кроме того, в ведомстве отметили также, что на пожар выезжала пожарно-спасательная часть №8, восемь сотрудников. Две автоцистерны с сотрудниками доехали до места происшествия за четыре минуты. Для тушения пожара использовались два ствола «Б». Чтобы потушить пламя, команда пожарно-спасательной части использовала пожарный гидрант, находящийся в 180 метрах от горящего здания.