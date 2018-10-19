В Бежаницком районе убрали свалку у историко-культурного центра

СЕГОДНЯ 10:21 2018-10-19T10:21:43+03:00

Изменить размер текста: A A

В Бежаницком районе ликвидировали несогласованную свалку твёрдых коммунальных отходов. Эта большая куча мусора находилась прямо у историко-культурного центра имени Философовых, который располагается на улице Стрепетова. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в прокуратуре Псковской области, с требованиями, чтобы в ближайшее время отходы уже не лежали около историко-культурного центра, районный прокурор обратился непосредственно к главе городского поселения «Бежаницы».

– Сейчас все требования, приведённые прокурором в обращении, выполнены. Все выявленные прокуратурой нарушения законодательства устранены, – сообщили в ведомстве.

Помимо этого, в ведомстве отметили также, что такую несанкционированную свалку удалось обнаружить благодаря нескольким специальным проверочным мероприятиям. Районная прокуратура сработала по обращению сотрудников из Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию».