2018-10-19T10:21:43+03:00
Общество

В Бежаницком районе убрали свалку у историко-культурного центра

Гору мусора обнаружили с помощью специальных проверок
Раиса Семёнова
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Все требования районного прокурора выполнены.Все требования районного прокурора выполнены.Фото: Александр СИДОРЕНКО
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В Бежаницком районе ликвидировали несогласованную свалку твёрдых коммунальных отходов. Эта большая куча мусора находилась прямо у историко-культурного центра имени Философовых, который располагается на улице Стрепетова. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в прокуратуре Псковской области, с требованиями, чтобы в ближайшее время отходы уже не лежали около историко-культурного центра, районный прокурор обратился непосредственно к главе городского поселения «Бежаницы».

– Сейчас все требования, приведённые прокурором в обращении, выполнены. Все выявленные прокуратурой нарушения законодательства устранены, – сообщили в ведомстве.

Помимо этого, в ведомстве отметили также, что такую несанкционированную свалку удалось обнаружить благодаря нескольким специальным проверочным мероприятиям. Районная прокуратура сработала по обращению сотрудников из Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию».

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