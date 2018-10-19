В Пскове стёрли более ста граффити с рекламой наркотиков

СЕГОДНЯ 11:00 2018-10-19T11:00:43+03:00

В мероприятии участвовали как силовики, так и волонтёры и члены молодёжного парламента

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В Пскове провели рейд по улицам города и во время обхода выявили множество незаконной наружной рекламы наркотических веществ. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, было очищено более ста надписей с рекламой запрещенных веществ.

– Удаляли надписи, с помощью которых распространяют наркотики, сотрудники по контролю за оборотом наркотиков при содействии волонтеров и членов молодежного парламента, – сообщили в ведомстве.

В ведомстве также добавили, что подобные рейды проводятся регулярно по всей территории Псковского региона. Одна из целей таких мероприятий – привлечь внимание общественности к вопросу о борьбе с наркотиками. Даже косвенное участие поможет в этом нелегком деле.

Компетентные органы обеспокоены проблемой роста распространения наркотиков. Виной тому интернет, а конкретно социальные сети. Но помимо электронного незаконного информирования населения о наркотиках, существует и наружный вариант. Например, граффити на фасадах жилых домов и другие незаконные надписи в многолюдных местах областного центра.