2018-10-19T11:29:54+03:00
Происшествия

В Великих Луках ищут вора банковской карты и поймали вора мусорных контейнеров

Один нарушитель снял 10 тысяч рублей с краденой банковской карты, а другой – украл два мусорных контейнера
Раиса Семёнова
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Вор мусорных контейнеров уже сознался.Вор мусорных контейнеров уже сознался.Фото: Иван ВИСЛОВ
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В Великих луках стражи порядка установили личности двух предполагаемых в воровстве. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, один из подозреваемых – 35-летний местный житель, который мог украсть из сумки пенсионера банковскую карту и через какое-то время вывести с этой карты 10 тысяч рублей. Другой – 69-летний пожилой мужчина, который мог украсть два металлических мусорных контейнера.

– Сейчас подозреваемого в краже карты уже ищут, а человек, укравший контейнеры, уже сознался, – сообщили в ведомстве.

Кроме того, в ведомстве отметили также, что банковскую карту украли у пенсионера 9 октября 2018 года в подсобном помещении одного из учреждений на улице Корниенко. После чего этот пенсионер заявил в полицию. Что касается второго нарушения, то с 5 по 13 октября 2018 года мусорные контейнеры исчезли с неохраняемой местности одного из предприятий, располагающегося на улице Малышева. Сотрудники полиции считают, что контейнеры вывезли с помощью машины.

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