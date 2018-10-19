2018-10-19T12:16:46+03:00
Конкурсы и тесты

Более 140 фотографий поступило на псковский конкурс «Россия начинается здесь»

Лучшие работы будут представлены на выставке в 2019 году
Анастасия Бевза@KP_PSKOV
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Среди конкурсантов и те, кто соревновался в 2017 году, и те, кто участвовал в экспозиции, и новые лица. Фото: Роман ДмитриевСреди конкурсантов и те, кто соревновался в 2017 году, и те, кто участвовал в экспозиции, и новые лица. Фото: Роман Дмитриев
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Для участия в конкурсе «Россия начинается здесь – 2018» фотографы прислали более 140 снимков. Организатором проекта выступает «Комсомольская правда – Псков». Красивейшие работы псковских фотографов и любителей фотоискусства радуют глаз как читателям «Комсомольской правды – Псков», так и организаторам конкурса.

В числе тех, кто уже представил свои работы, есть участники конкурса 2017 года. И даже те, чьи фотографии ранее были включены в экспозицию «Россия начинается здесь». Но есть в списке и новые имена. Всех авторов объединяет одно – главная тема конкурса пейзажные фотографии, сделанные на территории Псковской области. Здесь и виды Псковского кремля, и памятники архитектуры Пскова и его окрестностей, городские парки и аллеи, утопающие в тумане, долины и озера.

Работы принимаются до 31 октября до 23 часов по московскому времени. Меньше чем через две недели начнется голосование, с помощью которого будет определен один победитель. Второго победителя выберут члены экспертного жюри.

СПРАВКА «КП»

По итогам конкурса будут определены 50 лучших работ. Из них 25 – выберут читатели, а еще 25 – члены жюри. Лучшие фотографии войдут в состав экспозиции выставки «Россия начинается здесь» в 2019 году.

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