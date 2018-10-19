В Пскове сделали фасад и кровлю Дома Семина

СЕГОДНЯ 13:02 2018-10-19T13:07:19+03:00

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В Пскове комиссия оценила, как выполнен капитальный ремонт дома № 6 на улице Максима Горького. Это здание – объект культурного наследия регионального значения Дом Семина. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе фонда капитально ремонта Псковской области, проверочное мероприятие показало, что капитальный ремонт как фасада, так и кровли, сделан качественно и вовремя.

– Акты по работам утвердили единогласно. Все возникающие проблемы разрешались в рабочем порядке. Фонд капремонта осуществлял строительный контроль, – сообщили в ведомстве.

Кроме того, в ведомстве отметили также, что проверочное мероприятие провели 18 октября. Капитальным ремонтом занимались рабочие подрядной компании «Августина».

СПРАВКА «КП»

Дом Семина простроили в 1908 году. Сам же Семин Василий Дмитриевич – работал заместителем председателя Ленинградского облисполкома, а с 1944 года – возглавлял Псковский облисполком.