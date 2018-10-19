Больницы Псковской области получат 15 новых машин скорой помощи

СЕГОДНЯ 14:59 2018-10-19T15:03:22+03:00

На покупку новых карет скорой помощи выделили около 40 миллионов рублей из бюджета страны

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В Псковскую область доставят 15 новых автомобилей скорой помощи. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, более 12 больниц Псковского края обновят автопарк.

– Струго-Красненская, Себежская, Пушкиногорская, Псковская, Порховская, Печорская, Островская, Опочецкая, Новоскольническая, Невельская, Великолукская, Гдовская, Бежаницкая больницы получат новые машины скорой помощи. Кроме того карета будет выделена Псковской станции скорой помощи, – сообщили в ведомстве.

Новые транспортные средства приобретены на деньги, выделенные из федерального бюджета. Новая техника позволит улучшить оперативность медицинской помощи, как в городах, так и в сельской местности. Стоимость закупки составила 38 миллионов рублей, включая доставку автомашин до места назначения.

Кроме того, в ведомстве также отметили, что и автопарки Псковских районных школ пополнятся в общей сложности на 18 единиц техники. Ученики будут ездить на новых школьных автобусах.