Житель Великих Лук задолжал 200 тысяч рублей алиментов

СЕГОДНЯ 17:14 2018-10-19T17:14:18+03:00

Примечательно, что неплательщика уже привлекали к ответственности за такое нарушение закона. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Неплательщик четыре года не содержал своих несовершеннолетних детей

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В Великих Луках отдел судебных приставов занимается делом должника, который длительное время не платил алименты своим несовершеннолетним детям. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области, мужчина уже имеет за это нарушение административное наказание. Стоит вопрос о привлечении должника к уголовной ответственности.

– Нарушитель не помогал своим детям в течение четырёх лет, – сообщили в ведомстве.

Кроме того, в ведомстве отметили также, что сумма задолженности, накопившаяся за это время, приличная – около 200 тысяч рублей. На контакт с сотрудниками структуры мужчина не шел, а место его нахождения было неизвестно. Если установить место фактического проживания не удалось, – то должника объявляют в исполнительный розыск. Сейчас силовики установили, где проживает злостный неплательщик. Теперь мужчину ждет решение компетентных органов.