В Пскове на Ольгинской набережной прошел осенний субботник
В областном центре прошел пятничный субботник. Как передает корреспондент «Комсомольской правды - Псков», порядок наводили на территории Ольгинской набережной: от Ольгинского моста до Ольгинского креста и на участке рядом с гостиницей «Ольгинская». На субботник пришли представители местных организаций, студенты, волонтеры, члены молодежного парламента и жители города. К ним также присоединился губернатор региона Михаил Ведерников.
На осенней уборке активные псковичи собирали мусор, траву, убирали опавшие листья и сухие ветки. Для тех, кто замерз, организаторы осенней уборки накрыли стол с различным печеньем, сушками и горячим чаем из термосов. Субботник прошел весело и энергично, во многом этому поспособствовала солнечная и безветренная погода.
Во время субботника собрали больше сотни мешков листьев. Теперь газон зеленый, набережная чистая, а люди довольные.
В уборке принял участие губернатор Псковской области Михаил Ведерников.Фото: Анастасия Бевза
Инвентарь, перчатки и пакеты для уборки мусора активистам города предоставил региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами - компания «Мехуборка».
КСТАТИ
Осенний субботник прошел по всему городу: в общественных местах, вблизи объектов культурного наследия, на улицах и во дворах Пскова.