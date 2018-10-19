2018-10-19T18:18:04+03:00
Общество

В Пскове на Ольгинской набережной прошел осенний субботник

Убрать с набережной опавшие листья пришли представители различных организаций, студенты, члены молодежного парламента и жители города
Анастасия Бевза@KP_PSKOV
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У активистов получилось наполнить мусором более 100 мешков.У активистов получилось наполнить мусором более 100 мешков.Фото: Анастасия Бевза
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В областном центре прошел пятничный субботник. Как передает корреспондент «Комсомольской правды - Псков», порядок наводили на территории Ольгинской набережной: от Ольгинского моста до Ольгинского креста и на участке рядом с гостиницей «Ольгинская». На субботник пришли представители местных организаций, студенты, волонтеры, члены молодежного парламента и жители города. К ним также присоединился губернатор региона Михаил Ведерников.

На осенней уборке активные псковичи собирали мусор, траву, убирали опавшие листья и сухие ветки. Для тех, кто замерз, организаторы осенней уборки накрыли стол с различным печеньем, сушками и горячим чаем из термосов. Субботник прошел весело и энергично, во многом этому поспособствовала солнечная и безветренная погода.

Во время субботника собрали больше сотни мешков листьев. Теперь газон зеленый, набережная чистая, а люди довольные.

В уборке принял участие губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Фото: Анастасия Бевза

В уборке принял участие губернатор Псковской области Михаил Ведерников.Фото: Анастасия Бевза

Инвентарь, перчатки и пакеты для уборки мусора активистам города предоставил региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами - компания «Мехуборка».

КСТАТИ

Осенний субботник прошел по всему городу: в общественных местах, вблизи объектов культурного наследия, на улицах и во дворах Пскова.

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