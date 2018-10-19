2018-10-19T18:15:03+03:00
Происшествия

В Пыталовском районе юношу обвиняют в краже с электронного счёта

Нарушитель перевёл себе с чужого счёта примерно 18 тысяч рублей
Раиса Семёнова
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Юношу будут судить по статье 158 УК РФ.Юношу будут судить по статье 158 УК РФ.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Пыталовский районный суд решит судьбу предполагаемого преступника. На судебном заседании приговор вынесут уроженцу Красногородского района, 22-летнему юноше, обвиняемому в краже денег с банковского счёта гражданина. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в прокуратуре Пыталовского района, похищенная, переведённая злоумышленником на свой счёт сумма составляет около 18 тысяч рублей.

– Нарушитель будет получит наказание по пункту «г» части 3 статьи 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации, – сообщили в ведомстве.

Кроме того, в ведомстве добавили также, что подлинный злоумышленник совершил преступление 3 и 4 августа 2018 года. В эти дни в Пскове нарушитель перевёл необходимую сумму денежных средств с помощью банкомата с одного счёта, который принадлежит жителю Пыталовского района, на другой, собственный. Примечательно, что для этого вор воспользовался банковской картой потерпевшего, пин-код от которой знал.

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