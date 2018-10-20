В Пскове за фальсификацию доказательств наказан полицейский

СЕГОДНЯ 09:34 2018-10-20T09:34:53+03:00

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В Пскове следователь городского отдела полиции привлечен к административной ответственности за фальсификацию доказательств по уголовному делу. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в СУ СК России по Псковской области, нарушения вскрыло руководство полицейского.

В июле 2018 года страж правопорядка занимался делом о серии краж и мошенничестве. Для привлечения к уголовной ответственности подозреваемого он сфальсифицировал протокол очной ставки и приобщил его к материалам.

В ведомстве уточнили, что полицейский признал свою вину. Городской суд вынес вердикт – полицейскому предстоит выплатить штраф в 20 тысяч рублей.

- По всем подобным преступлениям виновные, независимо от должностей, которые занимают, особого правового статуса и прежних заслуг, будут привлечены к уголовной ответственности и понесут заслуженное наказание, - подчеркнул заместитель руководителя СУ СК РФ по Псковской области Дмитрий Больбух.

В УМВД России по региону уточнили, что следователь уволен из органов внутренних дел.