В Пскове за фальсификацию доказательств наказан полицейский
В Пскове следователь городского отдела полиции привлечен к административной ответственности за фальсификацию доказательств по уголовному делу. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в СУ СК России по Псковской области, нарушения вскрыло руководство полицейского.
В июле 2018 года страж правопорядка занимался делом о серии краж и мошенничестве. Для привлечения к уголовной ответственности подозреваемого он сфальсифицировал протокол очной ставки и приобщил его к материалам.
В ведомстве уточнили, что полицейский признал свою вину. Городской суд вынес вердикт – полицейскому предстоит выплатить штраф в 20 тысяч рублей.
- По всем подобным преступлениям виновные, независимо от должностей, которые занимают, особого правового статуса и прежних заслуг, будут привлечены к уголовной ответственности и понесут заслуженное наказание, - подчеркнул заместитель руководителя СУ СК РФ по Псковской области Дмитрий Больбух.
В УМВД России по региону уточнили, что следователь уволен из органов внутренних дел.