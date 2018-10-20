2018-10-20T09:53:19+03:00
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Улица Толстого в Пскове закрыта для транспорта

На участке между улицей Металлистов и Иркутским переулком идет ремонт водопровода
Кирилл ВАХРУШЕВ@KP_PSKOV
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Улица Льва Толстого в Пскове на одном из участков закрыта до 26 октября.Улица Льва Толстого в Пскове на одном из участков закрыта до 26 октября.Фото: Михаил ДЕНИСОВ
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В Пскове автовладельцам, которые регулярно выбирают для передвижения улицу Льва Толстого, придется какое-то время пользоваться альтернативными маршрутами. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе муниципалитета, улица Толстого на участке между улицей Металлистов и Иркутским переулком закрыта из-за ремонта. Здесь начаты работы на водопроводных сетях.

Если говорить о датах, то движение транспорта на данном участке планируется возобновить после 26 октября.

Администрация города просит псковичей с пониманием отнестись к аварийно-ремонтным работам и учитывать ограничения для машин при планировании поездок в эту часть Пскова.

КОНКРЕТНО

Улицу Льва Толстого часто используют как альтернативу Октябрьскому проспекту. Она идет параллельно центральной транспортной артерии от вокзала к Кремлю. Закрытым участком пользуются и сотрудники полиции – в Иркутском переулке находится здание УМВД Псковской области.

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