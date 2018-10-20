Улица Толстого в Пскове закрыта для транспорта
В Пскове автовладельцам, которые регулярно выбирают для передвижения улицу Льва Толстого, придется какое-то время пользоваться альтернативными маршрутами. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе муниципалитета, улица Толстого на участке между улицей Металлистов и Иркутским переулком закрыта из-за ремонта. Здесь начаты работы на водопроводных сетях.
Если говорить о датах, то движение транспорта на данном участке планируется возобновить после 26 октября.
Администрация города просит псковичей с пониманием отнестись к аварийно-ремонтным работам и учитывать ограничения для машин при планировании поездок в эту часть Пскова.
КОНКРЕТНО
Улицу Льва Толстого часто используют как альтернативу Октябрьскому проспекту. Она идет параллельно центральной транспортной артерии от вокзала к Кремлю. Закрытым участком пользуются и сотрудники полиции – в Иркутском переулке находится здание УМВД Псковской области.