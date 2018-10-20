2018-10-20T10:29:21+03:00
Происшествия

В Себеже таможенники нашли за коробками сушеного чернослива контрабанду

Товар без документов перевозили через российско-латвийскую границу
Егор ФАТИКОВ@KP_PSKOV
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Псковские таможенники нашли среди коробок с черносливом контрабанду.Псковские таможенники нашли среди коробок с черносливом контрабанду.Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО
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Сотрудники Псковской таможни на посту Посинь (город Себеж, Псковская область) пресекли контрабанду. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления, через российско-латвийскую границу в железнодорожном контейнере с сушеным черносливом пытались перевезти незадекларированный товар.

При досмотре были найдены коробки с предметами, которые не указаны ни в одних сопроводительных документах. Контрабандой перевозили, например, баллончики жидкого спрея, который применяют в кондитерской промышленности. А еще в грузовом контейнере нашлись диспенсеры из нержавеющей стали, это такие дозаторы для жидкого мыла.

Общий вес контрабанды составил более 53 килограммов. Стоимость незаконно перевозимого товара превысила 113 тысяч рублей.

В пресс-службе ведомства отметили, что в настоящее время по факту контрабанды возбуждено дело об административном правонарушении.

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