В Себеже таможенники нашли за коробками сушеного чернослива контрабанду

СЕГОДНЯ 10:28 2018-10-20T10:29:21+03:00

Изменить размер текста: A A

Сотрудники Псковской таможни на посту Посинь (город Себеж, Псковская область) пресекли контрабанду. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления, через российско-латвийскую границу в железнодорожном контейнере с сушеным черносливом пытались перевезти незадекларированный товар.

При досмотре были найдены коробки с предметами, которые не указаны ни в одних сопроводительных документах. Контрабандой перевозили, например, баллончики жидкого спрея, который применяют в кондитерской промышленности. А еще в грузовом контейнере нашлись диспенсеры из нержавеющей стали, это такие дозаторы для жидкого мыла.

Общий вес контрабанды составил более 53 килограммов. Стоимость незаконно перевозимого товара превысила 113 тысяч рублей.

В пресс-службе ведомства отметили, что в настоящее время по факту контрабанды возбуждено дело об административном правонарушении.