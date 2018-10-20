В Себеже таможенники нашли за коробками сушеного чернослива контрабанду
Сотрудники Псковской таможни на посту Посинь (город Себеж, Псковская область) пресекли контрабанду. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления, через российско-латвийскую границу в железнодорожном контейнере с сушеным черносливом пытались перевезти незадекларированный товар.
При досмотре были найдены коробки с предметами, которые не указаны ни в одних сопроводительных документах. Контрабандой перевозили, например, баллончики жидкого спрея, который применяют в кондитерской промышленности. А еще в грузовом контейнере нашлись диспенсеры из нержавеющей стали, это такие дозаторы для жидкого мыла.
Общий вес контрабанды составил более 53 килограммов. Стоимость незаконно перевозимого товара превысила 113 тысяч рублей.
В пресс-службе ведомства отметили, что в настоящее время по факту контрабанды возбуждено дело об административном правонарушении.