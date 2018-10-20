Из-за пристрастия к наркотикам молодой отец из Пскова отправится в колонию

СЕГОДНЯ 17:39 2018-10-20T17:39:02+03:00

Изменить размер текста: A A

Псковский городской суд вынес приговор молодому отцу. 24-летнего жителя областной столицы приговорили к 1 году и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима за незаконное приобретение и хранение наркотиков. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в прокуратуре города, молодой отец закал наркотики через интернет. Оплатил через «Киви-кошелек». А потом получил смс-сообщение с адресом, по которому продавец сделал закладку.

У мужчины изъяли наркотическое средство в количестве 0,5 грамма. Стоимость опасного вещества – порядка 1000 рублей.

После задержания пскович полностью признал вину и даже раскаялся. Но, увы, ни это, ни наличие маленького ребенка и хронических заболеваний не смогли смягчить приговор. Дело в том, что ранее мужчина уже привлекался за подобное правонарушение. В результате ближайшие 1,5 года он проведет в колонии строгого режима.