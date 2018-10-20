В Пскове скончалась поэтесса Татьяна Гореликова

СЕГОДНЯ 18:11 2018-10-20T18:11:32+03:00

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Ушла из жизни псковская поэтесса Татьяна Гореликова. Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщили в региональном отделении Союза писателей России.

Она родилась в 1958 году в Псковской области. Ее перу принадлежат шесть поэтических сборников. Печатались стихи Татьяны Гореликовой и в сборниках. Песни на ее произведения исполняют вокалисты и хоровые коллективы.

- Царствия тебе Небесного, дорогая Татьяна, вечная память! От имени писателей Псковщины выражаю соболезнования родным и близким усопшей, - сказал председатель правления Псковского регионального отделения Союза писателей Игорь Смолькин.

Отпевание пройдет 22 октября в храме Богоявления Господня на улице Герцена. Начало – 13:00.

СПРАВКА «КП»

Татьяна Гореликова – лауреат конкурса И.Н.Григорьева, дипломант конкурса «Духовный витязь России».