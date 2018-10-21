2018-10-21T11:24:18+03:00
Общество

Пенсионерка разыскивает в Псковской области семью своего брата

Мужчина погиб в годы Великой Отечественной войны
Катя ЛАДНАЯ@KP_PSKOV
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В Псковской области разыскивают семью Василия Артемьевича Норкова.В Псковской области разыскивают семью Василия Артемьевича Норкова.Фото: Алексей Потапов
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Мария Артемьевна Наркова просит жителей Псковской области помочь в поиске родственников. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в редакции программы «Жди меня», женщине уже 91 год. Когда-то у нее был родной брат – Василий Артемьевич Нарков. В годы Великой Отечественной войны он ушел на фронт и домой уже не вернулся. Остались жена и дети. Жили они тогда в Великих Луках.

В течение нескольких лет после победы связь с ними поддерживала мама. Но в 1950 году ее не стало, и родственники потеряли друг друга.

Как рассказал Андрей Кортенко, внук Марии Нарковой, женщина не теряет надежду отыскать близких. Известно, что они когда-то переезжали в Вышний Волочек Тверской области. Но могли и вернуться на родину. Супругу Василия звали Тамара Ильинична. Фамилия у нее ранее была не то Экухнова, не то Якухнова. Возможно, предполагают авторы заявки, родственники и их потомки живут в Псковской области.

КСТАТИ

Редакция «Комсомольской правды – Псков» просит читателей, которым что-либо известно о разыскиваемых, позвонить по телефону (8112) 573997 или написать на адрес электронной почты info@pskovkp.ru.

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