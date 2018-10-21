Псковские пожарные рекомендуют выкосить на оставляемых без присмотра дачах траву и обесточить здания
Пожарные просят жителей Псковской области подготовить дачи к зиме, и не только с точки зрения ее защиты от проникновения воришек, но и от возникновения пожара. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, обратить внимание необходимо не только на само здание, но и на приусадебный участок.
Для начала стоит вывезти газовые баллоны или поставить их в то место, к которому огонь не сможет добраться. Если подача газа осуществляется по трубам, то необходимо отключить газ на входе в дом. Следующим шагом должно стать отключение электроприборов.
Из здания необходимо вынести в сарай все легко воспламеняющиеся предметы, горючие смеси, дрова.
На улице важно убрать весь мусор, сухие ветки и листву. А вокруг дома – выкосить траву под самый корень. Ширина защитной полосы должна быть не менее 3 метров.