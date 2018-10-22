2018-10-22T09:53:30+03:00
Происшествия

В Пскове из загоревшегося на Инженерной дома вывели 25 человек

Сотрудники службы эвакуировали 17 человек, а спасли – 8
Раиса Семёнова
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Спасённые 8 человек выходили из горящего здания в дыхательных аппаратах.Спасённые 8 человек выходили из горящего здания в дыхательных аппаратах.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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В Пскове на улице Инженерной произошёл пожар. Как рассказал корреспонденту «Комсомольской правды – Псков» сотрудник пресс-службы ГУ МЧС России по Псковской области Юрий Черепицкий, в многоквартирном жилом доме на седьмом этаже выгорела комната бытового обслуживания.

– Как поступило сообщение о возгорании, сотрудники пожарных частей прибыли на место примерно через 5 минут, эвакуировали из здания 17 человек, а спасли же с помощью специальных устройств – 8. Спасённые выходили в дыхательных аппаратах. В пожаре никто не пострадал, – сообщил Юрий Черепицкий.

Кроме того, как отмечают в ведомстве, пожар случился предположительно из-за того, что кто-то не затушил сигарету. Полностью ликвидировать пожар удалось примерно минут через 50. По сообщению на место происшествия выдвинулись два отделения пожарно-спасательной части № 3, а это шесть человек на двух автоцистернах, пожарно-спасательная часть № 2 – шесть сотрудников на автоцистерне, а также пожарно-спасательная часть № 1 – четыре сотрудника на автолестнице. Помимо этого, по адресу работало пять звеньев газозащитной службы. Само же возгорание случилось вечером 20 октября.

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