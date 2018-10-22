2018-10-22T10:10:44+03:00
Общество

В Гдовском лесничестве снесут незаконные постройки на землях лесного фонда

К сносу готовят конюшню, крольчатники, птичники, хлев для домашнего скота, вольеры и колодец
Анастасия Бевза@KP_PSKOV
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Снести незаконные постройки и восстановить лес обязали прокуроры псковича в Гдовском районе.Снести незаконные постройки и восстановить лес обязали прокуроры псковича в Гдовском районе.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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В Гдовском районе на территории государственного лесного фонда Полновского лесничества предприниматель незаконно построил бараки для животноводства. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе прокуратуры Псковской области, самовольные постройки перечат требованиям лесного и земельного законодательства, их надлежит снести.

На землях «Гдовского лесничества» индивидуальный предприниматель построил конюшню, крольчатники, птичники, хлев для домашнего скота и другие постройки для животноводства. Свои незаконные владения мужчина передал под деятельность базы отдыха «Тридевятое царство». Дело в том, что сооружения находятся на государственном участке и самовольное строительство на этой территории запрещено. Поэтому прокурор по охране природы направил в суд иск, с требованием снести все постройки и восстановить лесную территорию в былом виде.

Суд рассмотрел иск и поддержал сторону истца. Предпринимателю придется самостоятельно снести строения и восстановить прежний вид лесничества за свой счет.

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