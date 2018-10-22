2018-10-22T10:47:13+03:00
Происшествия

В Пскове мужчина, приставивший нож к горлу полицейского, на 3 года отправится в колонию

Преступник получил наказание по части 2 статьи 318 УК РФ
Раиса Семёнова
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В 2017 году пострадавший полицейский получил ранения шеи и рук.В 2017 году пострадавший полицейский получил ранения шеи и рук.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Пскове городской суд наказал местного жителя, приставившего нож к горлу полицейского, тремя годами исправительно колонии общего режима. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе следственного управления Следственного комитета Псковской области, этого 30-летнего безработного преступника привлекли к уголовной ответственности.

– Злоумышленника судили по части 2 статьи 318 Уголовного Кодекса Российской Федерации («Применение насилия в отношении представителя власти»), – сообщили в ведомстве.

Помимо того, в ведомстве отметили также, что в 2017 году, 22 апреля, страж порядка шёл с нарушителем, подозреваемым в краже, по территории псковского завода. Сотрудник полиции вёл мужчину в отдела управления. В этот момент злоумышленник вынул из сумочки ножик и схватил полицейского. Ножик, в свою очередь, оказался у горла силовика. Преступник требовал, чтобы его отпустили. В итоге защитник закона получил несколько ранений шеи и рук.

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