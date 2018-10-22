Завершился отборочный этап псковского фотоконкурса «Котябрь»
Вот и подошел к концу отборочный этап фотоконкурса «Котябрь». Следующий этап - голосование - продлится две недели, с 22 октября по 4 ноября включительно. А это значит, что самое время собирать коалицию из голосующих.
В альбом «Комсомольской правды – Псков» добавили 126 снимков фотогеничных питомцев. Некоторые из участников ограничились только одной фотографией котика, другие – присылали в редакцию сразу по несколько снимков, а кое-кто даже составлял коллажи из фотографий пушистиков. Таким образом, за победу на конкурсе будут бороться более ста четвероногих друга.
Голосование проводится на официальном сайте «Комсомольской правды – Псков». Отдать голос за понравившегося питомца можно только один раз в сутки. То есть от одного интернет-пользователя за две недели второго этапа питомец может получить до 14 голосов.
Так что активно включаемся в голосование, ведь котики ждут зрительских симпатий.
СПРАВКА «КП»
По итогам голосования будут определены 3 победителя. Награждение лидеров голосования состоится не позднее 16 ноября.
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