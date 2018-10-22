2018-10-22T14:15:21+03:00
Происшествия

В Пскове поймали пенсионерку, укравшую на Рижском одежду и косметику

Женщине грозит наказание по статье 7.27 КоАП РФ
Раиса Семёнова
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Подозреваемую передали сотрудникам полиции.Подозреваемую передали сотрудникам полиции.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В Пскове сотрудники Росгвардии задержали предполагаемую злоумышленницу. Эта 55-летняя местная жительница подозревается в том, что украла из магазина как одежду, так и некоторые средства для ухода за внешностью. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области, эта торговая точка располагается на Рижском проспекте. Когда сотрудники магазина заметили неладное – то вызвали наряд, охраняющий собственность организации.

– Как на пульт поступил сигнал тревоги, – наши сотрудники экипажа вневедомственной охраны выдвинулись на место, откуда этот сигнал исходил. Прибыли же они – незамедлительно, – сообщили в ведомстве.

Помимо этого, в ведомстве также обратили внимание на то, что нарушительницу привлекут к административной ответственности по статье 7.27. Кодекса об Административных Правонарушениях Российской Федерации. Сейчас же эта местная жительница уже находится в распоряжении стражей порядка.

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