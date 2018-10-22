На новое оборудование для псковского врачебно-физкультурного диспансера потратят 31 миллион рублей

СЕГОДНЯ 14:13 2018-10-22T14:13:01+03:00

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Врачебно-физкультурный диспансер Псковской области ждёт новое техническое оборудование. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе администрации Псковского региона, около 60 различных наименований техники планируется закупить для нового медицинского учреждения.

- Оборудование закупается для диагностики и восстановительного лечения, включая рентген и ультразвуковые приборы, - сообщила заместитель главного врача по клинико-экспертной работе Детской областной клинической больницы Елена Пугачева.

Помимо закупки техники сейчас ведется подготовка профессиональных кадров в диспансер. Формируется коллектив опытных врачей и специалистов узкого профиля.

Врачебно-физкультурный диспансер предназначен для людей, которые занимаются спортом и физической культурой. После открытия ВФД спортсменам не придется стоять в очередях в общих поликлиниках, кроме того, это сильно сократит время по допуску спортсменов до соревнований.

Врачебно-физкультурный диспансер размещен в здании спорткомплекса «Олимп». В помещении, выделенном под медицинское учреждение, ведутся отделочные работы. Окончание ремонта ожидается в декабре текущего года.