В Пскове откроется выставка, посвященная 100-летию с момента основания Комсомола

СЕГОДНЯ 15:37 2018-10-22T15:37:38+03:00

В ней сотрудники Псковского музея-заповедника постарались показать все этапы существования молодежной организации

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В Псковском музее-заповеднике в пятницу, 26 октября, откроется выставка, посвященная 100-летию с момента зарождения Комсомола. Как рассказала корреспонденту «Комсомольской правды - Псков» начальник исторического отдела учреждения культуры Елена Сухова, в выставочном зале будут представлены наиболее интересные экспонаты регионального отделения советской молодежной организации.

- Мы попытались восстановить все страницы истории Комсомола на Псковской земле, - рассказала Елена Владимировна. - Зрители увидят исторические фотографии, комсомольские значки, знамена, несколько картин живописцев, которые изображали комсомольцев. Здесь будут и подарки от комсомольских организаций из других областей и стран.

Экспозиция начинается с 1918 года. Здесь рассказывается о становлении комсомольского движения в Псковской губернии. Затем рассказ переходит к годам Великой Отечественной войны, восстановлению организации в мирное время, освоению целины.

КОНКРЕТНО

На торжественном открытии выстаки, которое начнется в 15.00, выступят студенты колледжа искуссств.