2018-10-22T15:37:38+03:00
Звезды

В Пскове откроется выставка, посвященная 100-летию с момента основания Комсомола

В ней сотрудники Псковского музея-заповедника постарались показать все этапы существования молодежной организации
Владимир Кольцов@KP_PSKOV
Поделиться:
Историю псковского Комсомола в одном выставочном зале представит Псковский музей-заповедник.Историю псковского Комсомола в одном выставочном зале представит Псковский музей-заповедник.Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО
Изменить размер текста:

В Псковском музее-заповеднике в пятницу, 26 октября, откроется выставка, посвященная 100-летию с момента зарождения Комсомола. Как рассказала корреспонденту «Комсомольской правды - Псков» начальник исторического отдела учреждения культуры Елена Сухова, в выставочном зале будут представлены наиболее интересные экспонаты регионального отделения советской молодежной организации.

- Мы попытались восстановить все страницы истории Комсомола на Псковской земле, - рассказала Елена Владимировна. - Зрители увидят исторические фотографии, комсомольские значки, знамена, несколько картин живописцев, которые изображали комсомольцев. Здесь будут и подарки от комсомольских организаций из других областей и стран.

Экспозиция начинается с 1918 года. Здесь рассказывается о становлении комсомольского движения в Псковской губернии. Затем рассказ переходит к годам Великой Отечественной войны, восстановлению организации в мирное время, освоению целины.

КОНКРЕТНО

На торжественном открытии выстаки, которое начнется в 15.00, выступят студенты колледжа искуссств.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На новое оборудование для псковского врачебно-физкультурного диспансера потратят 31 миллион рублей
В Пскове поймали пенсионерку, укравшую на Рижском одежду и косметику
Завершился отборочный этап псковского фотоконкурса «Котябрь»
В Пскове мужчина, приставивший нож к горлу полицейского, на 3 года отправится в колонию
В Гдовском лесничестве снесут незаконные постройки на землях лесного фонда
В Пскове из загоревшегося на Инженерной дома вывели 25 человек
Определились финалистки «Мисс Псков – 2018»
Туман стал причиной задержки вылета самолета из Москвы в Псков
Псковские пожарные рекомендуют выкосить на оставляемых без присмотра дачах траву и обесточить здания
Пенсионерка разыскивает в Псковской области семью своего брата
В Пскове скончалась поэтесса Татьяна Гореликова
Из-за пристрастия к наркотикам молодой отец из Пскова отправится в колонию
Трех жителей Ленинградской области обвинили в краже мототехники из магазина в Пскове
В Себеже таможенники нашли за коробками сушеного чернослива контрабанду
Улица Толстого в Пскове закрыта для транспорта
В Пскове за фальсификацию доказательств наказан полицейский
В Пыталовском районе юношу обвиняют в краже с электронного счёта
В Пскове на Ольгинской набережной прошел осенний субботник
Житель Великих Лук задолжал 200 тысяч рублей алиментов
В Великих Луках укравшему мобильник рецидивисту дали около двух лет колонии