2018-10-22T18:14:32+03:00
Происшествия

В Пскове с ДТП на Юбилейной скорая увезла пострадавшего пешехода

Мужчину сбили, когда он переходил нерегулируемый пешеходный переход
Раиса Семёнова
Поделиться:
Водитель не успел вовремя остановить транспортное средсвто.Водитель не успел вовремя остановить транспортное средсвто.Фото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

В Пскове у жилого здания № 93, что на улице Юбилейной, легковушка сбила пешехода. Автомобилем управлял 49-летний местный житель. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе ГИБДД УМВД России по Псковской области, ранения же в этом дорожно-транспортном происшествии получил идущий через дорогу 48-летний мужчина.

– Сотрудники скорой медицинской помощи отвезли пострадавшего в больницу, – сообщили в ведомстве.

Помимо того, в ведомстве отметили также, что водитель не успел остановить машину, когда выскочил на ней на нерегулируемый пешеходный переход, где и шёл пешеход. Само же дорожно-транспортное происшествие случилось 21 октября. В этот день в Псковской области инспекция зафиксировала четыре дорожно-транспортных происшествия, в которых несколько ранений получили четыре человека. Например, одна из таких аварий произошла в Великолукском районе, на 11 километре трассы Великие Луки – Невель. Отечественная легковушка, которой управлял 79-летний пенсионер, не уступила места имеющей преимущество иномарке, управляемой 39-летним водителем – досталось только пожилому мужчине, но незначительно.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Пскове полицейские задержали двух женщин, изнасиловавших свою подругу
В Опочецком района из-за небезопасного обгона пострадал водитель
В Пскове откроется выставка, посвященная 100-летию с момента основания Комсомола
На новое оборудование для псковского врачебно-физкультурного диспансера потратят 31 миллион рублей
В Пскове поймали пенсионерку, укравшую на Рижском одежду и косметику
Завершился отборочный этап псковского фотоконкурса «Котябрь»
В Пскове мужчина, приставивший нож к горлу полицейского, на 3 года отправится в колонию
В Гдовском лесничестве снесут незаконные постройки на землях лесного фонда
В Пскове из загоревшегося на Инженерной дома вывели 25 человек
Определились финалистки «Мисс Псков – 2018»
Туман стал причиной задержки вылета самолета из Москвы в Псков
Псковские пожарные рекомендуют выкосить на оставляемых без присмотра дачах траву и обесточить здания
Пенсионерка разыскивает в Псковской области семью своего брата
В Пскове скончалась поэтесса Татьяна Гореликова
Из-за пристрастия к наркотикам молодой отец из Пскова отправится в колонию
Трех жителей Ленинградской области обвинили в краже мототехники из магазина в Пскове
В Себеже таможенники нашли за коробками сушеного чернослива контрабанду
Улица Толстого в Пскове закрыта для транспорта
В Пскове за фальсификацию доказательств наказан полицейский
В Пыталовском районе юношу обвиняют в краже с электронного счёта
В Пскове на Ольгинской набережной прошел осенний субботник
Житель Великих Лук задолжал 200 тысяч рублей алиментов
В Великих Луках укравшему мобильник рецидивисту дали около двух лет колонии