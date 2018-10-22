В Пскове с ДТП на Юбилейной скорая увезла пострадавшего пешехода

СЕГОДНЯ 18:14 2018-10-22T18:14:32+03:00

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В Пскове у жилого здания № 93, что на улице Юбилейной, легковушка сбила пешехода. Автомобилем управлял 49-летний местный житель. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе ГИБДД УМВД России по Псковской области, ранения же в этом дорожно-транспортном происшествии получил идущий через дорогу 48-летний мужчина.

– Сотрудники скорой медицинской помощи отвезли пострадавшего в больницу, – сообщили в ведомстве.

Помимо того, в ведомстве отметили также, что водитель не успел остановить машину, когда выскочил на ней на нерегулируемый пешеходный переход, где и шёл пешеход. Само же дорожно-транспортное происшествие случилось 21 октября. В этот день в Псковской области инспекция зафиксировала четыре дорожно-транспортных происшествия, в которых несколько ранений получили четыре человека. Например, одна из таких аварий произошла в Великолукском районе, на 11 километре трассы Великие Луки – Невель. Отечественная легковушка, которой управлял 79-летний пенсионер, не уступила места имеющей преимущество иномарке, управляемой 39-летним водителем – досталось только пожилому мужчине, но незначительно.