В Опочецком района из-за небезопасного обгона пострадал водитель

СЕГОДНЯ 18:47 2018-10-22T18:48:45+03:00

Водитель не смог правильно оценить дорожную обстановку, его машина вылетела на встречную, где врезалась в другой автомобиль. Фото: Иван ВИСЛОВ

Изменить размер текста: A A

В Опочецком районе на 421 километре автодороги Санкт-Петербург – Невель один легковой автомобиль врезался в другой. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе ГИБДД УМВД России по Псковской области, с этого дорожно-транспортного происшествия сотрудники скорой помощи отвезли в больницу 34-летнего водителя машины, в которую врезались.

– Сама же авария произошла потому, что управляющий другой машиной 24-летний молодой человек, когда заходил на обгон, не удостоверился, что это безопасно. В итоге выехал на встречную и врезался, – сообщили в ведомстве.

Помимо того, в ведомстве добавили также, что такое дорожно-транспортное происшествие было днём 21 октября. В этот день на той же автотрассе, только на 342 километре, что в Островском районе, внедорожник под управлением 55-летней женщины сбил 29-летнего мотоциклиста. Женщина не смогла соблюсти безопасную дистанцию. Однако ранения у молодого человека – незначительные.