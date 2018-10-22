2018-10-22T20:03:43+03:00
Происшествия

В Пскове полицейские задержали двух женщин, изнасиловавших свою подругу

Злоумышленницы оказались недовольны тем, что пострадавшая почти опоздала на день рождения одной из них
Пётр Кокорев@KP_PSKOV
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Двум псковским матерям грозит уголовный срок за изнасилование.Двум псковским матерям грозит уголовный срок за изнасилование.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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В Пскове по подозрению в изнасиловании задержаны две женщины. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в следственном управлении следственного комитета России по Псковской области, против них возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».

По версии следователей, преступление произошло 21 октября. Две женщины сняли на сутки дом в Пскове, чтобы отпраздновать день рождения одной из злоумышленниц. На праздник они пригласили общую подругу. Только вот пострадавшая немного опоздала на застолье. Две женщины, наказав тем самым опоздавшую гостью, воплотили на ней все свои сексуальные фантазии. После этого девушка обратилась в полицию.

Пока что злоумышленницы задержаны на время проведения следственных действий. Как выяснили полицейские, обе женщины являются матерями: одна из них - многодетная, вторая готовится стать многодетной. В соответствии со статьей им грозит от трех до шести лет лишения свободы.

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