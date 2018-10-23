2018-10-23T09:57:56+03:00
Общество

В Пскове автобус №4 будет заезжать в аэропорт по новому расписанию

Изменения связаны с корректировкой в расписании вылета самолета «Псков - Москва»
Анастасия Бевза@KP_PSKOV
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В Пскове расписание автобусов синхронизируется с вылетом самолетов.В Пскове расписание автобусов синхронизируется с вылетом самолетов.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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«Псковпассажиравтотранс» скорректировал расписание автобуса №4, заходящего в псковский аэропорт. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе перевозчика, «четверка» подстраивается под рейсы самолета «Псков - Москва».

Таким образом, по будням дням автобус №4 отправляется от улицы Рокоссовского в 12:09. Приедет в аэропорт он в 12:45. По выходным дням «четверка» выезжает с конечной остановки в 12:13. В аэропорт автобус прибудет в 12:49.

Изменения не коснулись обратного направления «четверки». Пассажиров рейсов «Москва - Псков» забирают по старому расписанию. В 13:42 по рабочим дням и в 13:44 по выходным.

В ведомстве также просят обратить внимание пассажиров, что расписание «Аэроэкспресса» тоже изменилось. С остановки на улице Западная «Аэроэкспресс» отправляется в 12:28, прибывает в аэропорт в 13:00.

КСТАТИ

Корреспондент «Комсомолки» проехался на «Аэроэкспрессе» и узнал, что же значит термин «Мультимодальные перевозки».

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