2018-10-23T11:05:45+03:00
Общество

Псковские пограничники не дали незаконно ввезти в Россию 22 тонны металла

Груз пытался ввести 32-летний гражданин Белоруссии
Анастасия Бевза@KP_PSKOV
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Незаконную партию металлолома из Белоруссии пытались провезти в Россию в грузовом контейнере.Незаконную партию металлолома из Белоруссии пытались провезти в Россию в грузовом контейнере.Фото: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Псковской области
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В Невельском районе в деревне Стайки пограничники не дали незаконно ввезти металл через государственную границу. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Псковской области, партию черного и цветного металла везли из Республики Беларусь.

Пограничники остановили грузовик, в прицепе которого был 20-тонный контейнер с партией лома. Масса задержанного черного и цветного металла составила 22 тонны. Сопроводительных документов на груз у водителя транспортного средства не оказалось. Кроме того, 32-летний гражданин Белоруссии некоторое время уходил от ответа о том, что он перевозит в контейнере. Все это вызвало подозрения у сотрудников структуры.

- Грузовой автотранспорт вместе с партией черного и цветного металла и водителем передан в компетентные органы сопредельного государства, - сообщили в ведомстве, - сейчас ведется проверка по этому делу.

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