Хулигана задержали в кафе Великих Лук

СЕГОДНЯ 11:09 2018-10-23T11:09:09+03:00

Сотрудники Росгвардии не стали церемониться с хулиганом и отвезли его в отделение полиции. Фото: Олег ЗОЛОТО

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В Великих Луках ночью 23 октября задержали хулигана. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области, дело было на улице Зверева. В баре засиделись посетители, а один из них, видимо, приняв лишнего, решил еще и похулиганить. Слова от бармена и официантов не помогали. Мужчина как будто не слышал то, что ему говорят и продолжал скандалить. Урезонить громкого гостя попытались и другие посетители бара, но и их красноречивые доводы хулиган проигнорировал.

Пришлось сотрудникам общепита вызывать подмогу, нажав на кнопку «тревога».

Через считанные минуты у дверей стояла машина экипажа вневедомственной охраны, который патрулировал улицы города в этот час.

Буяном оказался 29-летний житель Великих Лук. Его нелитературные выступления были прерваны появлением в зале людей в форме. Молодого человека посадили в машину и увезли в отдел полиции для дальнейших разбирательств.