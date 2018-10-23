Хулигана задержали в кафе Великих Лук
В Великих Луках ночью 23 октября задержали хулигана. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области, дело было на улице Зверева. В баре засиделись посетители, а один из них, видимо, приняв лишнего, решил еще и похулиганить. Слова от бармена и официантов не помогали. Мужчина как будто не слышал то, что ему говорят и продолжал скандалить. Урезонить громкого гостя попытались и другие посетители бара, но и их красноречивые доводы хулиган проигнорировал.
Пришлось сотрудникам общепита вызывать подмогу, нажав на кнопку «тревога».
Через считанные минуты у дверей стояла машина экипажа вневедомственной охраны, который патрулировал улицы города в этот час.
Буяном оказался 29-летний житель Великих Лук. Его нелитературные выступления были прерваны появлением в зале людей в форме. Молодого человека посадили в машину и увезли в отдел полиции для дальнейших разбирательств.