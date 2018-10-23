Четыре жилых комплекса увидят участники Тура по новостройкам в Пскове

СЕГОДНЯ 12:34 2018-10-23T12:34:33+03:00

В Туре по новостройкам не только можно узнать о квартирах, но и выяснить где построят новую школу. Фото: Владимир Кольцов

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«Комсомольская правда – Псков» приглашает своих читателей в Тур по новостройкам. В последнюю субботу октября, 27 числа, участники акции смогут побывать в четырех новеньких жилых комплексах:

- ЖК «Европа» (Венская, 3 и Пражская 8/12);

- ЖК «Образцовый квартал» (Крестки, 7);

- ЖК «Приоритет» (Кузбасской дивизии, 10);

- «Пятый элемент» (Инженерная, 110).

На площадках можно своим глазами увидеть, из чего возводят дома, какие материалы используются при внутренней отделке помещений, какова планировка квартир. Подобные Туры по новостройкам удобны тем, что будущие новоселы могут не просто выбрать желаемое жилье, но и несколько изменить его, например, в некоторых случаях можно договориться с подрядчиком еще на этапе строительства внести коррективы в планировку квартиры.

Участники Туров по новостройкам первыми узнают о планах по застройке тех или иных микрорайонов города, о перспективах строительствах детских садов и школ, новых дорог и остановок автобусов.

К тому же в Турах можно узнать о выгодных предложениях покупки жилья.

КОНКРЕТНО

Тур по новостройкам состоится 27 октября. Отъезд от редакции «Комсомольской правды - Псков» (Пароменская, 21/33) в 11.00.

Записаться в поездку по новым кварталам можно по телефону (8112) 702-042.