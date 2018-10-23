Мошенники обманули жителей Псковской области почти на 14 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 13:11 2018-10-23T13:11:58+03:00

На уловку мошенников попались два жителя Псковской области, и в итоге лишились 14 тысяч рублей. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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В Пскове и в Великих Луках мошенники дистанционно обманули доверчивых граждан. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, злоумышленники промышляют на сайтах бесплатных объявлений.

В Великих Луках неизвестная женщина под видом риелтора выкладывает объявления о сдаче квартир. На эту уловку попалась жительница города на Ловати, когда на одном из сайтов наткнулась на объявление мошенницы. Великолучанка позвонила по объявлению. Женщине сказали, что для начала необходимо внести предоплату в размере 4 500 рублей. После перевода средств на указанный адрес, мошенница перестала выходить на связь.

Подобные случаи зафиксированы и в Пскове. Мошенник выставил объявление о продаже телевизионной приставки. Когда на объявление откликнулись, он обманным путем выманил деньги у потерпевшего. Получив 9 тысяч рублей, злоумышленник перестал выходить на контакт.

На данный момент ведутся следственные работы, все обстоятельства выясняются.