2018-10-23T14:45:29+03:00
Общество

На территории Псковской области ожидается усиление ветра

Спасатели просят жителей региона соблюдать простейшие меры предосторожности
Анастасия Бевза@KP_PSKOV
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В ближайшие часы на улице будет очень ветренно.В ближайшие часы на улице будет очень ветренно.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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По данным Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС) на территории Псковской области ожидается неблагоприятное природное явление. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, сегодня, 23 октября, в период с 14 до 17 часов ожидается усиление ветра, с порывами 15-17 м/сек.

Во время ветра желательно находиться дома и закрыть все окна. Конечно, не у всех есть такая возможность. Поэтому, находясь на улице, необходимо обходить рекламные щиты, держаться подальше от деревьев и шатких конструкций. Автовладельцам также следует помнить о деревьях, рекламных щитах, столбах и других неустойчивых строений и парковаться от них подальше. Лучшего всего переждать неблагоприятный период в помещении и не выходить на улицу в непогоду.

В ведомстве также напоминают, что при возникновении чрезвычайной ситуации необходимо звонить в службу спасения по телефону «01». С мобильных устройств следует позвонить на номер «112» или «101».

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