Псковские спортсменки выиграли девять медалей на окружном чемпионате и первенстве по плаванию

СЕГОДНЯ 16:00 2018-10-23T16:03:20+03:00

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С девятью медалями приехали псковские пловчихи из Сыктывкара, где проходил чемпионат и первенство Северо-Западного Федерального округа России по плаванию. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе центра спортивной подготовки по Псковской области, из девяти медалей девушки выиграли 4 золотых.

Лина Салихова заняла первое место среди юниорок и третье среди женщин по дисциплине 200 метров брасом. Также девушка одержала победу по дисциплине 50 м брасом среди женщин и юниорок. На дистанции 100 метров брасом Лина взяла золото среди юниорок и серебро среди женщин.

Юлия Захарова заняла первое место по дисциплине 50 метров брасом среди женщин. Спортсменка также завоевала серебряную медаль на дистанции 400 метров и бронзовую медаль на 100 м среди юниорок в комплексном плавании.

Каролина Мордовцева выиграла бронзовую медаль в вольном стиле на 200 метров среди юниорок.

Зональные соревнования по плаванию проходили в Сыктывкаре с 16 по 19 октября. В них приняли участие около 300 спортсменов из девяти регионов России.