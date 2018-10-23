Псковский аэропорт «Кресты» изменил расписание рейсов «Псков - Москва»
Расписание рейсов «Псков - Москва» авиакомпаниии «Азимут» изменилось. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе аэропорта областной столицы, вылеты из Пскова перенесены на полтора часа раньше. Отправления из Москвы изменения не коснулись.
По новому расписанию самолеты авиакомпании «Азимут» вылетают из Пскова в 14:25. Прибытие в Московский аэропорт «Внуково» в 15:45. Обратное направление не претерпело изменений в вылетах. Рейсы «Москва - Псков» осуществляются в штатном режиме - в 12:00 из столицы, прибытие в областной центр в 13:20. Полеты осуществляются 3 раза в неделю по вторникам, четвергам и воскресеньям.
КСТАТИ
В связи с изменением вылетов, «Псковпассажиравтотранс» скорректировал расписание автобуса №4, который заезжает в аэропорт.
Электронные билеты можно приобрести на официальном сайте авиакомпании «Азимут». Телефон для справок: +7 (8112) 62-04-68.