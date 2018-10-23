Псковские пограничники на российско-эстонской границе задержали 8 иностранцев
В Печорском районе пограничники задержали 8 иностранцев, пытавшихся перейти через государственную границу. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Псковской области, злоумышленников поймали за полтора километра до границы.
Сотрудникам службы поступило сообщение, что в сторону границы движется группа неустановленных лиц. Пограничники выехали на место, чтобы проверить это. В полутора километрах от государственной границы они задержали злоумышленников. Ими оказались 8 граждан одной из стран Юго-Восточной Азии и один пскович - их проводник.
- Иностранцы прибыли в Россию по туристической визе через столичный аэропорт «Домодедово». Но перебраться в страны Евросоюза планировали еще у себя на родине, - сообщили в ведомстве.
Как стало известно, на приграничную территорию их доставили двумя машинами. В ходе оперативно-следственных мероприятий личность водителей установили - это жители Пскова. Задержаным иностранцам грозит выдворение из страны.