Псковские пограничники на российско-эстонской границе задержали 8 иностранцев

СЕГОДНЯ 17:34 2018-10-23T17:34:50+03:00

Восемь иностранцев с проводниками из Пскова почти перебрались через границу с Эстонией, но попались пограничникам. Фото: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Псковской области

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В Печорском районе пограничники задержали 8 иностранцев, пытавшихся перейти через государственную границу. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Псковской области, злоумышленников поймали за полтора километра до границы.

Сотрудникам службы поступило сообщение, что в сторону границы движется группа неустановленных лиц. Пограничники выехали на место, чтобы проверить это. В полутора километрах от государственной границы они задержали злоумышленников. Ими оказались 8 граждан одной из стран Юго-Восточной Азии и один пскович - их проводник.

- Иностранцы прибыли в Россию по туристической визе через столичный аэропорт «Домодедово». Но перебраться в страны Евросоюза планировали еще у себя на родине, - сообщили в ведомстве.

Как стало известно, на приграничную территорию их доставили двумя машинами. В ходе оперативно-следственных мероприятий личность водителей установили - это жители Пскова. Задержаным иностранцам грозит выдворение из страны.